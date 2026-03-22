Reuters: «Ωρολογιακή βόμβα» για τις αγορές το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

«Η απειλή του Προέδρου Τραμπ έχει πλέον θέσει μια 48ωρη ωρολογιακή βόμβα αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές. Εάν το τελεσίγραφο δεν ανατραπεί, πιθανότατα θα δούμε μια Μαύρη Δευτέρα να ανοίγει ξανά τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές σε ελεύθερη πτώση και τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται σημαντικά», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της αγοράς IG, Τόνι Σικάμορ.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Το Ιράν αμέσως απάντησε: αν η Ουάσινγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη πιθανότατα θα στοχεύσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, κάτι που «θα επιδεινώσει και θα παρατείνει τον πόνο των υψηλότερων τιμών ενέργειας και θα σύρει τη σύγκρουση σε μια ευρύτερη περιφερειακή κρίση», δήλωσε ο Σικάμορ.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Παρασκευή και έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, αφού το Ιράκ κήρυξε “ανωτέρα βία” σε όλα τα πετρελαϊκά πεδία που αναπτύσσονται από ξένες εταιρείες.

Παράλληλα, το Ισραήλ επιτέθηκε σε ένα σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε γείτονες, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβέιτ.

Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ένα στενό σημείο που μεταφέρει περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και LNG, προκαλώντας τη χειρότερη πετρελαϊκή κρίση από τη δεκαετία του 1970. Το σχεδόν κλείσιμό του οδήγησε τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε άνοδο έως και 35%.

Ο Τραμπ με τη στόχευση των ιρανικών υποδομών θέλει να καταστήσει τον αποκλεισμό του Ορμούζ «οικονομικά και πολιτικά αφόρητο για την Τεχεράνη, χωρίς να καταστρέψει τα ιρανικά πετρελαϊκά πεδία που θα προκαλούσαν μακροπρόθεσμες ζημιές στον παγκόσμιο εφοδιασμό», δήλωσε ο Σικάμορ.

Το αρχηγείο της στρατιωτικής διοίκησης Khatam al-Anbiya του Ιράν δήλωσε ότι εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις υποδομές καυσίμων και ενέργειας του Ιράν, το Ιράν θα στοχεύσει όλες τις υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το ηλεκτρικό δίκτυο της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι βαθιά συνυφασμένο με τον ενεργειακό της τομέα. Η επίθεση σε μεγάλα εργοστάσια θα μπορούσε να προκαλέσει διακοπές ρεύματος, παραλύοντας τα πάντα, από αντλίες και διυλιστήρια έως τερματικούς σταθμούς εξαγωγών και στρατιωτικά κέντρα διοίκησης.

Οι μεγαλύτεροι σταθμοί παραγωγής ενέργειας του Ιράν περιλαμβάνουν την εγκατάσταση Damavand κοντά στην Τεχεράνη, το εργοστάσιο Kerman στα νοτιοανατολικά και το Ramin στην επαρχία Khuzestan, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα από το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν στο Bushehr στη νότια ακτή.