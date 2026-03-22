Σ. Αραβία: Απέλασε τον στρατιωτικό ακόλουθο του Ιράν και τέσσερις άλλους διπλωμάτες

Η Σαουδική Αραβία απέλασε τον στρατιωτικό ακόλουθο του Ιράν και τέσσερις άλλους διπλωμάτες, δίνοντάς τους 24 ώρες για να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας επιβεβαίωσε εκ νέου ότι οι «συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν αντιπροσωπεύουν περαιτέρω κλιμάκωση» και βλάπτουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτοντας πως «το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε τον στρατιωτικό ακόλουθο της ιρανικής πρεσβείας στο Βασίλειο, τον βοηθό στρατιωτικό ακόλουθο και τρία μέλη του προσωπικού της αποστολής ότι πρόκειται να εγκαταλείψουν το Βασίλειο και θεωρούνται persona non grata. Πρέπει να αναχωρήσουν εντός 24 ωρών».

Επίσης, στην ανακοίνωσή της, η Σαουδική Αραβία τόνισε την «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων του Ιράν εναντίον της ίδιας και άλλων χωρών στην περιοχή.