Ισραήλ: Επτά τραυματίες από επίθεση με βόμβες διασποράς στο Τελ Αβίβ
Χ/ Navroop Singh
22/03/2026 • 11:48 / Τελευταία Ενημέρωση: 11:56
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Επτά άτομα τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων πιο σοβαρά, από πλήγμα με πυρομαχικά διασποράς στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τον Magen David Adom, μετά την τελευταία επίθεση βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Η MDA αναφέρει ότι ανταποκρίνεται σε αναφορές για διάφορα σημεία κρούσης βομβών στο Τελ Αβίβ και τη γύρω περιοχή.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπάρχουν τραυματισμοί σε άλλα σημεία, ενώ οι κρούσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολλά σπίτια και δρόμους.