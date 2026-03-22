Ισραήλ: Επτά τραυματίες από επίθεση με βόμβες διασποράς στο Τελ Αβίβ

Επτά άτομα τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων πιο σοβαρά, από πλήγμα με πυρομαχικά διασποράς στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τον Magen David Adom, μετά την τελευταία επίθεση βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Impact reported in 3 areas of Tel Aviv, causing damage and injuries.

Η MDA αναφέρει ότι ανταποκρίνεται σε αναφορές για διάφορα σημεία κρούσης βομβών στο Τελ Αβίβ και τη γύρω περιοχή.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπάρχουν τραυματισμοί σε άλλα σημεία, ενώ οι κρούσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολλά σπίτια και δρόμους.