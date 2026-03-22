Νετανιάχου προς Ευρωπαίους: «Ώρα να δράσετε στον πόλεμο κατά του Ιράν» - Η αναφορά στην Κύπρο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι είναι ώρα οι ηγέτες άλλων χωρών να ενωθούν με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση με την Τεχεράνη κλιμακώνεται.

Σε δηλώσεις του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ενώ μέχρι τώρα η διεθνής αντίδραση ήταν συγκρατημένη, «κάποιοι αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση» και να στηρίζουν πιο ενεργά τις ενέργειες κατά του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ιδέα ενός ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Netanyahu on Iran:



It’s time to see the leaders of other countries join — some of them are beginning to move in that direction. pic.twitter.com/Y7nG7rsXIW — Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

Αναλυτικά η δήλωση Νετανιάχου

«Το Ιράν έθεσε σε κίνδυνο όλο τον πλανήτη τις τελευταίες 48 ώρες… Στόχος του Ιράν είναι η δολοφονία πολιτών. Στόχευσαν τις ιερές περιοχές τριών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ… Εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, είναι 4.000 χιλιόμετρα απόσταση. Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Επιχειρούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο με το Στενό του Ορμούζ. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να σταματηθεί; Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που λέω ότι κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι. Το κάλεσμα του Τραμπ ώστε η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό, φανατικό καθεστώς ζηλωτών, δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και των ΗΠΑ αλλά για την ασφάλεια όλου του κόσμου.., Είναι καιρός γι’ αυτούς να δράσουν».

Παράλληλα, καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν κοντά σε ιερούς τόπους στην Ιερουσαλήμ.

«Πυροβόλησαν την Ιερουσαλήμ, ακριβώς δίπλα στους ιερούς τόπους των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών: το Δυτικό Τείχος, την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και το Τζαμί Αλ-Άκσα. Ως εκ θαύματος, κανείς τους δεν τραυματίστηκε, αλλά στόχευαν τους ιερούς τόπους των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών», λέει.

Ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο ποια θα είναι η απάντησή του στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον Ισραηλινών πολιτών, ο πρωθυπουργός απαντά: «Αντιδρούμε με μεγάλη δύναμη, αλλά όχι εναντίον πολιτών. Επιτιθέμεθα στο καθεστώς. Επιτιθέμεθα στους Φρουρούς της Επανάστασης, σε αυτή την εγκληματική συμμορία, και τους επιτιθέμεθα προσωπικά, τους ηγέτες τους, τις εγκαταστάσεις τους, τα οικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία. Τους επιτιθέμεθα πολύ έντονα».