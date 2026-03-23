Ιράν προς Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasmin μετέδωσε τη Δευτέρα μήνυμα από ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο που τόνισε πως δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες επικοινωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα ο ίδιος ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social πως οι ΗΠΑ είχαν για δύο μέρες επαφές με το Ιράν, προσθέτοντας πως διέταξε το «πάγωμα» των στρατιωτικών επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν για πέντε μέρες.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμα -σύμφωνα με το Tasmin- πως ο Τραμπ υποχώρησε από τις απειλές που είχε κάνει για στοχοποίηση ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Δυτική Ασία ως αντίδραση.

Για τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν τονίζει πως η κατάσταση στην -ιδιαίτερα κρίσιμη για την παγκόσμια ενέργεια- περιοχή δεν θα επανέλθει στην προ του πολέμου κατάσταση.

«Με αυτό το είδος ψυχολογικού πολέμου, ούτε τα Στενά του Ορμούζ θα επανέλθουν στις προπολεμικές συνθήκες, ούτε θα επανέλθει η ηρεμία στις αγορές ενέργειας» σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Tasmin.