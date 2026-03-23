«Βουτιά» στο πετρέλαιο μετά το μήνυμα Τραμπ στο Ιράν - Κάτω από τα 100 δολάρια

Μεγάλη πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τη Δευτέρα, στον απόηχο των δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για την πενθήμερη αναστολή των επιθέσεων από τις ΗΠΑ σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Λίγο πριν από τις 15:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιουνίου- υποχωρούσαν 8,9% στα 96,95 δολάρια ανά βαρέλι., ενώ είχαν φτάσει πρόσκαιρα να ανεβαίνουν έως και τα 109,6 δολάρια.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαΐου- έχαναν 9,15% στα 89,23 δολάρια ανά βαρέλι ενώ πριν τις δηλώσεις του Τραμπ είχαν φτάσει ακόμα και στα 101,66 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Απριλίου- έπεφταν 4,7% στα 56,35 ευρώ μεγαβατώρα. από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά των 63,1 ευρώ.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως τις τελευταίες δύο μέρες οι ΗΠΑ είχαν με το Ιράν«πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Οι επαφές με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν για όλη την εβδομάδα και σε αυτό το πλαίσιο ο Τραμπ διέταξε την αναβολή όλων των στρατιωτικών υποθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν για πέντε μέρες.

Σημειώνεται ακόμα πως το Reuters επικαλέστηκε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ είναι πιθανό να ακολουθήσει την αναστολή επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Μετά από την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε για τα Στενά του Ορμούζ πως η κατάσταση στην -ιδιαίτερα κρίσιμη για την παγκόσμια ενέργεια- περιοχή δεν θα επανέλθει στην προ του πολέμου κατάσταση.

«Με αυτό το είδος ψυχολογικού πολέμου, ούτε τα Στενά του Ορμούζ θα επανέλθουν στις προπολεμικές συνθήκες, ούτε θα επανέλθει η ηρεμία στις αγορές ενέργειας» σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Tasmin.

Σημειώνεται ακόμα πως το Reuters επικαλέστηκε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ είναι πιθανό να ακολουθήσει την αναστολή επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Πέρα από την ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Fox New πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ και αυτό θα μπορούσε να συμβεί εντός πέντε ημερών ή και νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται πως προ του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τα Στενά διερχόταν περίπου το 20% των παγκοσμίων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παράγοντες της αγορές εκτιμούν πως τις τελευταίες εβδομάδες η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή έχει μειωθεί κατά 7 έως 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, να δηλώνει πως η τωρινή κρίση στη Μέση Ανατολή είναι συνδυαστικά χειρότερη από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Χρηματιστήρια

Μετά από την ανάρτηση του Τραμπ, τα futures στο αμερικανικό χρηματιστήριο εμφάνισαν άνοδο 2%.

Τα χρηματιστήρια της Ευρώπης «γύρισαν» σε θετικά πρόσημα μετά από τις απώλειες κοντά και άνω του 1,5% που σημείωναν νωρίτερα τη Δευτέρα.

Ο δείκτης VIX (που θεωρείται ως ο «δείκτης φόβου» στις αγορές) κινούταν στις 26,57 μονάδες, ενώ είχε φτάσει νωρίτερα τη Δευτέρα στις 31,04 μονάδες. Σημειώνεται πως όταν ο VIX βρίσκεται μεταξύ των 15 - 25 μονάδων αυτό «διαβάζεται» ως κανονική μεταβλητότητα από τους αναλυτές, ενώ οι μετρήσεις από τις 25 έως τις 40 μονάδες φανερώνουν έντονη αβεβαιότητα.

Υπενθυμίζεται πως τα χρηματιστήρια της Ευρώπης έκλεισαν την περασμένη εβδομάδα με απώλειες κοντά και άνω του 4%, ενώ η Wall Street κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες από κοντά και άνω του 3%.

Χρυσός και ασήμι

Σημαντικό «μάζεμα» των ενδοσυνεδριακών απωλειών καταγράφηκε και στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων.

Τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Ιουνίου- έχαναν 3% στα 4.472 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας πέσει πρόσκαιρα έως και 7,3%, ενώ από την αρχή του 2026 εμφανίζουν απώλειες 0,12%.

Η τιμή του χρυσού στην spot αγορά υποχωρούσε 1,45% στα 4.418 δολάρια.

Τα συμβόλαια του ασημιού -παράδοσης Μαΐου- έπεφταν 1,64% στα 68,53 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ στην spot αγορά το ασήμι κέρδιζε 0,56% στα 68,15 δολάρια.