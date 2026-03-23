Κομισιόν: Νέα συνεδρίαση για τον εφοδιασμό της ΕΕ με φυσικό αέριο

Η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσει την Πέμπτη για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο, ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν στο Reuters.

Σημειώνεται πως η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο της ΕΕ περιλαμβάνει εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Παρακολουθεί τα αποθέματα φυσικού αερίου και την ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ και συντονίζει τα μέτρα αντιμετώπισης σε περιόδους κρίσης.

Σημειώνεται πως οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημειώνουν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, εν μέσω των ανησυχιών για χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή.

Λίγο πριν τις 13:00, τα συμβόλαια του φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ -παράδοσης Απριλίου- ανέβαιναν 5% στα 62,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα.