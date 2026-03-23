CBS: Οι Ιρανοί έχουν τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από την Τεχεράνη να διατηρήσει την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα υποβρύχιες νάρκες σε αυτό το ζωτικής σημασίας πέρασμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι έχουν δει τις τρέχουσες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και μίλησαν στο CBS News υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα εθνικής ασφάλειας, δήλωσαν ότι οι νάρκες που χρησιμοποιεί επί του παρόντος το Ιράν στα Στενά είναι οι ιρανικής κατασκευής Maham 3 και Maham 7 Limpet Mine.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αριθμός τους ήταν μικρότερος από δώδεκα.

Τη Δευτέρα το πρωί, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέσυρε την απειλή του να «εξαφανίσει» σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εάν το Ιράν συνέχιζε να μπλοκάρει τα Στενά. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρετ Κούσνερ, είχαν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Θα ανοίξουν πολύ σύντομα, αν αυτό πετύχει», είπε ο πρόεδρος για τα Στενά και την τελευταία διπλωματική κίνηση. Ο Τραμπ είπε ότι η ροή πετρελαίου στα Στενά θα ελέγχεται από κοινού από «εμένα και τον Αγιατολάχ, όποιος κι αν είναι ο Αγιατολάχ».

Το Maham 3 είναι μια αγκυροβολημένη ναυτική νάρκη που χρησιμοποιεί μαγνητικούς και ακουστικούς αισθητήρες για να ανιχνεύει κοντινά σκάφη χωρίς φυσική επαφή. Μπορεί να ενεργοποιηθεί σε στόχους σε απόσταση περίπου 3 μέτρων, αναλύοντας την κίνηση για να προσδιορίσει την πιο αποτελεσματική στιγμή ενεργοποίησης.

Ένας ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης ελέγχει πότε ενεργοποιείται η νάρκη, ενώ ο ένας μαγνητικός και οι δύο παθητικοί ακουστικοί αισθητήρες της μπορούν να ρυθμιστούν μέσω κωδικοποιημένων εισόδων, επιτρέποντας ευέλικτη και απλοποιημένη λειτουργία, σύμφωνα με τον ιστότοπο Collective Awareness to Unexploded Ordnance, μια πλατφόρμα που συνδέει την κοινότητα εξουδετέρωσης εκρηκτικών υλικών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη βελτίωση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης σχετικά με τα μη εκραγέντα εκρηκτικά και τους σχετικούς κινδύνους.

Από την άλλη, η ιρανικής κατασκευής Maham 7, γνωστή ως «ναρκοπέδιο προσκόλλησης», είναι ένα πιο αόρατο ναυτικό όπλο. Η συσκευή, μια συμπαγής ναρκοπέδιο υψηλής εκρηκτικότητας σχεδιασμένη να παραμένει στον βυθό της θάλασσας, βασίζεται σε ένα συνδυασμό ακουστικών και τριαξονικών μαγνητικών αισθητήρων για την ανίχνευση κοντινών σκαφών. Οι προοριζόμενοι στόχοι της περιλάμβαναν μεσαίου μεγέθους πλοία, αποβατικά σκάφη και μικρότερα υποβρύχια.

Ευέλικτη στην ανάπτυξη, μπορεί να απελευθερωθεί από επιφανειακά σκάφη ή να ριχτεί από αεροσκάφη και ελικόπτερα, ακόμη και σε σχετικά ρηχά νερά. Το σχήμα της Maham 7 σχεδιάστηκε για να διασκορπίζει τα εισερχόμενα κύματα σόναρ, γεγονός που δυσχεραίνει την ανίχνευσή της από συστήματα ναρκοθεσίας, επιτρέποντάς της να παραμείνει κρυμμένη έως ότου ένας στόχος περάσει εντός εμβέλειας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Collective Awareness to Unexploded Ordnance.

