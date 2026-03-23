Απειλεί το Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν: Θα ναρκοθετήσουμε όλο τον Κόλπο, αν επιτεθείτε στα νησιά μας

Το Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν απείλησε να αναπτύξει νάρκες για να αποκλείσει ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο εάν οι ακτές ή τα νησιά του Ιράν δεχθούν επίθεση, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

«Ο μόνος τρόπος διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ για τις μη εμπόλεμες χώρες είναι ο συντονισμός με το Ιράν», ανέφερε η δήλωση του υψηλού επιπέδου οργάνου ασφαλείας, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Fars News.

«Οποιαδήποτε εχθρική προσπάθεια επίθεσης σε ιρανικές ακτές ή νησιά» θα οδηγήσει «σε ναρκοθέτηση όλων των οδών πρόσβασης και των γραμμών επικοινωνίας στον Περσικό Κόλπο και τις ακτές με διάφορες ναυτικές νάρκες», φέρεται να δήλωσε το Συμβούλιο Άμυνας.

«Ολόκληρος ο Περσικός Κόλπος θα αποκλειστεί ουσιαστικά και η ευθύνη για αυτό θα βαρύνει αυτόν που απειλεί», πρόσθεσε.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και θα επιτεθεί στις περιφερειακές υποδομές εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή να βομβαρδίσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του, εάν η βασική πλωτή οδός δεν ανοίξει ξανά μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.