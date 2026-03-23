Ράλι στη διεθνή τιμή του πετρελαίου – Αντίστροφη μέτρηση για νέα μέτρα στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση

Σε περιβάλλον έντονης διεθνούς αβεβαιότητας και ισχυρών πιέσεων στις τιμές ενέργειας, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι προετοιμάζει, με φρενήρεις ρυθμούς, ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιχειρώντας να περιορίσει τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στην εγχώρια αγορά και, κατ’ επέκταση, στους καταναλωτές.

Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, προσεγγίζοντας τα 113 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και οι τελευταίες παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ εντείνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές. Το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ και στη ροή πετρελαίου έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί πάνω από 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τον κίνδυνο νέου κύματος ανατιμήσεων, τόσο στα καύσιμα όσο και σε βασικά αγαθά, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος διαχέεται με γρήγορους ρυθμούς στην παραγωγή και στις μεταφορές.

Στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο οι διεθνείς πιέσεις να περάσουν γρήγορα στα πρατήρια και στα ράφια, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών διαδέχονται η μία την άλλη, με το οικονομικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και τους κρίσιμους δείκτες που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται υπό επεξεργασία ένα δεύτερο πακέτο μέτρων, οι τελικές αποφάσεις για το οποίο αναμένεται να ληφθούν άμεσα – ακόμη και εντός της ημέρας – χωρίς, ωστόσο, να έχει «κλειδώσει» το τελικό μείγμα των παρεμβάσεων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, όπου εξετάζεται σχήμα επιδότησης απευθείας στην αντλία, ώστε το όφελος να μεταφέρεται άμεσα στον καταναλωτή. Η παρέμβαση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της τιμής κατά 15 έως 25 λεπτά ανά λίτρο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), περιορίζοντας το κόστος μετακίνησης αλλά και τις πιέσεις στο κόστος διακίνησης προϊόντων. Το μέτρο, εφόσον υιοθετηθεί, εκτιμάται ότι θα καλύπτει ευρύ φάσμα οχημάτων, από ΙΧ έως φορτηγά, λεωφορεία και αγροτικά.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η επαναφορά επιδότησης στη βενζίνη μέσω μηχανισμού τύπου Fuel Pass, με ενίσχυση που θα μπορούσε να φτάνει έως τα 100 ευρώ, με εισοδηματικά κριτήρια και βασικό όριο τα 30.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, επίσης, ότι σε αυτό το στάδιο δεν φαίνεται να εξετάζεται επέκταση των επιδοτήσεων σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης, το υγραέριο ή η ηλεκτρική ενέργεια, στοιχείο που αποτυπώνει τη στόχευση της παρέμβασης κυρίως στο πεδίο των μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Μάρτιο έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα για την αγορά, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας εν μέσω των διεθνών αναταράξεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα – έως 5 λεπτά ανά λίτρο για τις εταιρείες εμπορίας και έως 12 λεπτά για τα πρατήρια – καθώς και αντίστοιχοι περιορισμοί στα περιθώρια κέρδους βασικών αγαθών και τροφίμων. Υπενθυμίζεται οτι τα μέτρα αυτά βρίσκονται ήδη σε ισχύ και θα διατηρηθούν έως τις 30 Ιουνίου.

Το υπό διαμόρφωση πακέτο έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν αυξημένη πίεση στις τιμές και εντείνουν την ανάγκη για έγκαιρες παρεμβάσεις. Ωστόσο, καθώς το τοπίο παραμένει ρευστό, δεν αποκλείεται το τελικό σχήμα των μέτρων να διαφοροποιηθεί πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις η να διευρυνθεί μεσα στις επομενες εβδομάδες με επιπλέον μέτρα.