Μπιρόλ (IEA): Η χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες-Εξετάζεται η απελευθέρωση περισσότερων αποθεμάτων πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) διαβουλεύεται με χώρες στην Ασία και την Ευρώπη σχετικά με την απελευθέρωση περισσότερων αποθεμάτων πετρελαίου «εάν χρειαστεί» λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο Εκτελεστικός Διευθυντής Φατίχ Μπιρόλ.

«Εάν είναι απαραίτητο, φυσικά, θα το κάνουμε. Εξετάζουμε τις συνθήκες, θα αναλύσουμε, θα αξιολογήσουμε τις αγορές και θα συζητήσουμε με τις χώρες μέλη μας», δήλωσε ο Μπιρόλ στο Εθνικό Κέντρο Τύπου στην Καμπέρα, στην έναρξη μιας παγκόσμιας περιοδείας.

Τα κράτη μέλη του IEA συμφώνησαν στις 11 Μαρτίου να απελευθερώσουν ποσότητα ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα για να αντιμετωπίσουν την απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών αργού πετρελαίου. Η μείωση αντιπροσώπευε το 20% των συνολικών αποθεμάτων.

«Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής αργού πετρελαίου για να προκαλέσει μια άλλη απελευθέρωση, δήλωσε ο Μπιρόλ.

«Μια απελευθέρωση αποθεμάτων θα βοηθήσει στην ανακούφιση των αγορών, αλλά αυτή δεν είναι η λύση. Θα βοηθήσει μόνο στη μείωση του πόνου στην οικονομία», πρόσθεσε.

«Καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής του ΔΟΕ ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του στην Καμπέρα, καθώς η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πετρελαϊκής κρίσης, είπε, δεδομένης της εξάρτησής της από το πετρέλαιο και άλλα κρίσιμα προϊόντα όπως τα λιπάσματα και το ήλιο που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Τουλάχιστον 40 (...) ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ή πολύ σοβαρές ζημιές σε εννιά χώρες», τόνισε ο κ. Μπιρόλ

Μετά τη συνάντηση με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπάνεζε, ο Μπιρόλ θα ταξιδέψει στην Ιαπωνία αργότερα αυτή την εβδομάδα πριν από μια συνάντηση της G7.

O Μπιρόλ αρακτήρισε την κρίση στη Μέση Ανατολή ως «πολύ σοβαρή» και χειρότερη από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, καθώς και τον αντίκτυπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στο φυσικό αέριο, μαζί.

Ο πόλεμος στο Ιράν είχε αφαιρέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από την παγκόσμια προσφορά, περισσότερο από τις δύο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί.

«Η πιο σημαντική λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», είπε.

«Το βάθος του προβλήματος δεν εκτιμήθηκε καλά από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλο τον κόσμο», είπε για την απόφασή του να αρχίσει να μιλά δημόσια τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου.

Οι μειώσεις των αποθεμάτων είναι μόνο ένα μέρος αυτών μπορεί να κάνει ο ΔΟΕ, είπε.

Τα μέτρα που περιγράφονται από τον IEA, όπως η μείωση των ορίων ταχύτητας ή η εφαρμογή μέτρων για την εργασία από το σπίτι, μείωσαν την κατανάλωση ενέργειας όταν εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη το 2022, αλλά κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα επιφέρει την καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμων, είπε ο Μπιρόλ.