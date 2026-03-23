Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διαπραγματεύονται με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφος του Axios.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε πως χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των πλευρών, προσπαθούν να συγκαλέσουν μια συνάντηση αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ του Γαλιμπάφ και του Γουίτκοφ, του Κούσνερ καθώς και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ γνώριζε την ύπαρξη έμμεσης επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης, ωστόσο αιφνιδιάστηκε από τις δηλώσεις Τραμπ τη Δευτέρα. «Δεν γνωρίζαμε ότι οι εξελίξεις προχωρούσαν τόσο γρήγορα» ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν συνομιλίες χθες, που έφεραν «σημαντικά σημεία συμφωνίας», που ενδέχεται να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», που δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Παράλληλα, την ίδια πληροφορία επιβεβαιώνουν το Κανάλι 12 του Ισραήλ και η Jerusalem Post ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ηγείται των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στην Τεχεράνη, μετά τον θάνατο πολλών υψηλόβαθμων στελεχών από ισραηλινές επιθέσεις και με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να παραμένει άφαντος.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι θεωρεί πως τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν οι ΗΠΑ εκπροσωπούν το καθεστώς του Ιράν.