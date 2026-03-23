Βρετανία: Ο πρεσβευτής του Ιράν κλήθηκε στο ΥΠΕΞ μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος δύο υπόπτων για κατασκοπεία

Στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αλί Μουσαβί, μετά την πρόσφατη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος δύο Ιρανών που θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία.

«Η κυβέρνηση θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Βρετανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας των επικίνδυνων και αποσταθεροποιητικών ενεργειών του Ιράν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι, την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου ο 40χρονος Νεματολάχ Σαχσαβανί και ο 22χρονος Αλιρεζά Φαρασατί που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τους είχαν αναθέσει να παρακολουθούν την ισραηλινή πρεσβεία, την ιστορικότερη συναγωγή στη Βρετανία και άλλους εβραϊκούς στόχους. Παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη ακρόασή τους στο δικαστήριο, στις 17 Απριλίου.