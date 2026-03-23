Το USS Gerald R. Ford επέστρεψε στη Σούδα

Μετά από μήνες ανάπτυξης, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, το οποίο παίζει κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, έφτασε σήμερα στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του.

Η πυρκαγιά- η οποία δεν σχετιζόταν με τον πόλεμο- ξέσπασε στο πλοίο πριν από περισσότερες από δέκα ημέρες, στο κεντρικό πλυντήριο του αεροπλανοφόρου. Σύμφωνα με τους New York Times, η πυρκαγιά διήρκεσε σχεδόν 30 ώρες και επηρέασε πολλά διαμερίσματα που βρίσκονται σε χώρους διαβίωσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές και υλικοτεχνικές ζημιές.

Αρκετοί ναύτες τραυματίστηκαν επίσης μετά την εισπνοή αναθυμιάσεων. Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν 600 από αυτούς έχασαν τα στρώματά τους, παρασύρθηκαν από τις φλόγες και αναγκάστηκαν να κοιμούνται στο πάτωμα. Αυτές είναι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης για άνδρες και γυναίκες που βρίσκονται στη θάλασσα για σχεδόν ένα χρόνο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Επιπλέον, το πλοίο φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το σύστημα αποχέτευσης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο: σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση του 2020, οι σωλήνες του φράσσονται «απροσδόκητα και συχνά» και απαιτούν τακτικό καθαρισμό με οξύ, ο οποίος κοστίζει 400.000 δολάρια (περίπου 347.000 ευρώ) κάθε φορά.

Με μήκος 335 μέτρα, πλάτος 75 μέτρα και ψηλότερο από τον Πύργο του Άιφελ, το USS Gerald Ford είναι παρόλα αυτά η ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Συνήθως μεταφέρει περισσότερους από 4.000 ναύτες και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη. Η αποχώρησή του αφήνει επομένως ένα σημαντικό κενό για τις αμερικανικές δυνάμεις.