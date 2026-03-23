Τραμπ για Ιράν: Έγιναν συνομιλίες, μπορεί να έχουμε καλά αποτελέσματα - Τους δίνω 5 ημέρες περιθώριο (vids)

Το ενδεχόμενο να υπάρξουν καλά αποτελέσματα από τις συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Μέμφις.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «θέλει να καταλήξει σε συμφωνία» και ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα για μια συμφωνία» με το Ιράν.

President Trump Participates in the Memphis Safe Task Force Roundtable https://t.co/zc827dCZsA — The White House (@WhiteHouse) March 23, 2026

«Έχουμε εξαλείψει ό,τι υπήρχε να εξαλειφθεί στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ηγετών», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει «μία ακόμη ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές του» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

«Βρισκόμαστε τώρα σε πραγματικά καλές συζητήσεις. Ξεκίνησαν χθες το βράδυ, λίγο και το προηγούμενο βράδυ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές. Θέλουν ειρήνη. Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Αλλά θα δούμε. Πρέπει να το ολοκληρώσουμε», σημείωσε.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Ρεπουμπλικάνος ανέφερε: «Τώρα έχουμε άλλη μια ευκαιρία να τερματίσουμε τη διαδικασία, να φτάσουμε σε συμφωνία και αυτό θα φέρει ασφάλεια σε όλο τον πλανήτη. Αυτά είναι καλά νέα και από οικονομικής άποψης. Αν το καταφέρουμε, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές για την οικονομία και τον κόσμο».

«Για 47 χρόνια τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Θέλουν την ειρήνη, συμφώνησαν πως δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Αυτές ήταν ακριβώς οι συνομιλίες. Δεσμεύτηκα να αποφύγω τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Τους δίνω πέντε μέρες για να δούμε τι θα συμβεί. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια επωφελή συμφωνία για όλους», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Όλη μου τη ζωή διαπραγματεύομαι, αλλά με το Ιράν διαπραγματευόμαστε εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτή τη φορά, το εννοούν». Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Στη συνέχεια ανέφερε —όχι για πρώτη φορά— ότι ένα σημαντικό μέρος της ηγεσίας του Ιράν έχει σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου. Είπε επίσης ότι το Ιράν έχει «μία ακόμη ευκαιρία» για ειρήνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις εκ μέρους των ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε να την αξιοποιήσουν», είπε. «Σε κάθε περίπτωση, η Αμερική και ολόκληρος ο κόσμος θα είναι πολύ πιο ασφαλείς και [ο πλανήτης] θα είναι πολύ πιο ασφαλής».