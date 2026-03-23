Ζελένσκι: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας διαθέτει «αδιάσειστα» στοιχεία ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Report by Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Oleh Ivashchenko.



First, we have irrefutable evidence that the Russians continue to provide intelligence to the Iranian regime. Russia is using its own signals intelligence and electronic intelligence capabilities, as well… pic.twitter.com/ij5JE0XPkX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2026

Την περασμένη εβδομάδα το Κρεμλίνο διέψευσε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα δίνει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες και τεχνολογία για μη επανδρωμένα αεροπλάνα.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τις δικές της δυνατότητες συλλογής πληροφοριών αλλά και δεδομένα που συγκεντρώνει χάρη στη συνεργασία της με άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή.