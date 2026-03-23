Πετρέλαιο: Παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια-Δυσοίωνες οι προβλέψεις της Goldman Sachs

Σε ένα εύρος 110-113 δολαρίων κινείται το πρωί της Δευτέρας η τιμή του Brent εν μέσω του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

Τα futures του Brent στις 06:30 ώρα Ελλάδος κινούνται ανοδικά 0,7% στα 112,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα 100 δολάρια αγγίζει το αμερικανικό αργό καθώς σημεώνει άνοδο 1% στα 99,2 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου δήλωσε ότι το Ιράν είχε 48 ώρες για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα «εξαλείψουν» κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη χώρα.

Το Ιράν δήλωσε ότι θα απαντήσει στην αμερικανική επιθετικότητα κλείνοντας εντελώς το Στενό του Ορμούζ και επιτιθέμενο σε ενεργειακά και υδάτινα συστήματα στους γύρω γείτονές του στον Κόλπο. Αναφορές έδειξαν ότι η χώρα εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η απειλή του Τραμπ ήρθε μόλις μια ημέρα αφότου αναφορές ανέφεραν ότι σκεφτόταν να «τερματίσει» τον πόλεμο με το Ιράν, ακόμη και όταν η Ουάσινγκτον συνέχισε να αναπτύσσει περισσότερα στρατεύματα και πλοία στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν διατηρεί ουσιαστικά αποκλεισμένο το Στενό του Ορμούζ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη στα τέλη Φεβρουαρίου. Η κίνηση αυτή προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο, δεδομένου ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από τη ναυτιλιακή οδό.

Το πετρέλαιο είχε εκτοξευθεί σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα τον Μάρτιο και παρέμεινε κοντά στο επίπεδο αυτό εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα διαταράξει σημαντικά τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Αναθεώρησε τις προβλέψεις της η Goldman Sachs

Η Goldman Sachs αύξησε την Κυριακή την πρόβλεψή της για την τιμή του πετρελαίου για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, επικαλούμενη αυξανόμενους διαρθρωτικούς κινδύνους στον παγκόσμιο εφοδιασμό λόγω μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η επενδυτική τράπεζα αναμένει ότι η τιμή του Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 110 δολάρια/βαρέλι τον Μάρτιο-Απρίλιο, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 98 δολαρίων/βαρέλι.

Κοιτάζοντας πιο μακροπρόθεσμα, η Goldman προβλέπει ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 80 δολάρια το 2027, αλλά επισημαίνει σημαντικούς ανοδικούς κινδύνους. Σε πιο ακραία σενάρια όπου οι ροές στο Ορμούζ παραμένουν σοβαρά περιορισμένες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, «οι ημερήσιες τιμές του Brent πιθανότατα θα ξεπεράσουν το ρεκόρ του 2008».

Ακόμη και σε μια λιγότερο σοβαρή περίπτωση, οι τιμές θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλές. Σε ένα «σοβαρά δυσμενές σενάριο» που περιλαμβάνει μια διαρκή απώλεια εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, το Brent θα μπορούσε να εκτοξευθεί πριν σταθεροποιηθεί γύρω στα 115 δολάρια μέχρι τα τέλη του 2026.