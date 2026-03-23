Νετανιάχου: Οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα διαφυλάξει τα ζωτικά μας συμφέροντα

Στις πρώτες του δηλώσεις από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα προστατεύσει τα ζωτικά μας συμφέροντα σε κάθε περίπτωση».

Σε δήλωσή του μέσω βίντεο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον «φίλο μας» Τραμπ.

Ο Τραμπ, είπε ότι «πιστεύει ότι υπάρχει η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα τεράστια επιτεύγματα του IDF και του αμερικανικού στρατού προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας — μιας συμφωνίας που προστατεύει τα ζωτικά μας συμφέροντα».

Ταυτόχρονα, όπως τόνισε ο Νετανιάχου, το Ισραήλ «συνεχίζει να επιτίθεται, στο Ιράν και στο Λίβανο».

«Συντρίβουμε το πυραυλικό πρόγραμμα και το πυρηνικό πρόγραμμα, και συνεχίζουμε να χτυπάμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», λέει. «Μόλις πριν από λίγες ημέρες, εξοντώσαμε δύο ακόμη πυρηνικούς επιστήμονες, και το χέρι μας παραμένει απλωμένο».