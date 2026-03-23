Γερμανία: Ο Μερτς υποδέχεται θετικά τις συνομιλίες του Τραμπ με το Ιράν

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή και εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με τις απειλές για επιθέσεις εναντίον των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών του Ιράν.

«Είμαι ευγνώμων που δήλωσε σήμερα ότι αναβάλλει τις επιθέσεις για πέντε ακόμη ημέρες και ότι ανοίγει πλέον το ενδεχόμενο άμεσης και απευθείας επικοινωνίας με την ιρανική ηγεσία», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ ανέφερε πως τις τελευταίες δύο μέρες οι ΗΠΑ είχαν με το Ιράν «πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες σχετικά με την πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Οι επαφές με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν για όλη την εβδομάδα και σε αυτό το πλαίσιο ο Τραμπ διέταξε την αναβολή όλων των στρατιωτικών υποθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν για πέντε μέρες.