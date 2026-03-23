Τραμπ: Σταματάμε τις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν - Πολύ καλές οι διαπραγματεύσεις μαζί τους

Εντολή για πενθήμερη παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες για ειρηνευτική λύση με την Τεχεράνη προχωρούν.

«Έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει όλες τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των εν εξελίξει συναντήσεων και διαβουλεύσεων», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν είχαν, κατά τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή.

Με βάση το πνεύμα και τον τόνο αυτών των εις βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συνομιλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έδωσα εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των εν εξελίξει συναντήσεων και συζητήσεων.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.»