Βρετανία: Θετικές οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν και αποκλιμάκωση του πολέμου

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τη Δευτέρα ως «ευπρόσδεκτες» τις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για την αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ερωτηθείς σχετικά με την δήλωση του Τραμπ ότι θα αναβάλει τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά από «πολύ καλές» συνομιλίες με την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε: «Οποιαδήποτε αναφορά για παραγωγικές συνομιλίες είναι ευπρόσδεκτη».

«Πάντα λέγαμε ότι η ταχεία επίλυση του πολέμου είναι προς το παγκόσμιο συμφέρον και ότι συγκεκριμένα τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν ξανά», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους.