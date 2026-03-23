CENTCOM: Σημάδι απελπισίας οι ιρανικές επιχειρήσεις σε πολιτικές υποδομές και στόχους

Σε συνέντευξή του στο δορυφορικό δίκτυο Iran International στα περσικά, ο Ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, είπε: «Κάνουν επιχειρήσεις σε ένδειξη απελπισίας... Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχουν επιτεθεί σε πολιτικούς στόχους πολύ σκόπιμα, περισσότερες από 300 φορές».

Στην πρώτη του κατ' ιδίαν συνέντευξη για τον πόλεμο, ο Κούπερ ανέφερε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν σε αραβικά κράτη του Κόλπου και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες.

Σημείωσε επίσης την επιβράδυνση των εισερχόμενων ιρανικών πυρών σε όλη τη Μέση Ανατολή καθώς ο πόλεμος έχει εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα του.

«Στην αρχή της σύγκρουσης, βλέπατε μεγάλους όγκους σε δεκάδες drones και πυραύλους», είπε ο Κούπερ. «Δεν το βλέπετε πλέον αυτό. Είναι όλα ένα ή δύο κάθε φορά», προσθέτοντας ότι η εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν είναι «μπροστά ή σύμφωνα με το σχέδιο».

Συμπλήρωσε δε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στοχεύουν σε εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων και drones.

«Επίσης, επιδιώκουμε την κατασκευή», λέει. «Δεν πρόκειται μόνο για την απειλή του σήμερα. Εξαλείφουμε την απειλή του μέλλοντος, τόσο όσον αφορά τα drones, τους πυραύλους, όσο και το ναυτικό».

Ο Κούπερ είπε επίσης ότι δεν είναι ώρα για το ιρανικό κοινό να βγει στους δρόμους, αν και τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι ελπίζουν ότι το ιρανικό κοινό θα ανατρέψει τη θεοκρατία της χώρας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων.

«Εκτοξεύουν πυραύλους και drones από κατοικημένες περιοχές και πρέπει να μείνετε μέσα προς το παρόν», λέει ο Κούπερ. «Θα υπάρξει ένα σαφές σήμα κάποια στιγμή, όπως έχει υποδείξει ο πρόεδρος, για να μπορέσετε να βγείτε έξω».

Επίσης, τόνισε ότι οι κορυφαίοι ηγέτες του ιρανικού στρατού βρίσκονται «σε βαθιά καταφύγια», ενώ τα στρατεύματά τους στην πρώτη γραμμή παραμένουν εκτεθειμένα στις επερχόμενες αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

«Θα ήθελα να σημειώσουν όλοι ότι έχω παρακολουθήσει την τελευταία εβδομάδα αυτή την εξαιρετική αντίθεση μεταξύ της άνεσης και της προστασίας που βλέπετε με τους ανώτερους στρατηγούς στην Ισλαμική Δημοκρατία, τουλάχιστον εκείνους που είναι ακόμα ζωντανοί, οι οποίοι βρίσκονται σε βαθιά καταφύγια και εγκαταστάσεις μέσα και γύρω από την Τεχεράνη», λέει ο Κούπερ.

«Και συγκρίνετε αυτό με τους στρατιώτες που βρίσκονται κάτω στο έδαφος και είναι απροστάτευτοι. Οι στρατηγοί προστατεύονται. Οι στρατιώτες δεν προστατεύονται».