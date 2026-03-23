Reuters: Το τηλεφώνημα Νετανιάχου–Τραμπ πριν το χτύπημα στο Ιράν

Λιγότερο από 48 ώρες πριν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους για την έναρξη ενός τόσο σύνθετου και μακρινού πολέμου — ενός είδους σύγκρουσης που ο Αμερικανός ηγέτης είχε στο παρελθόν απορρίψει.

Και οι δύο γνώριζαν, από ενημερώσεις των υπηρεσιών πληροφοριών νωρίτερα την ίδια εβδομάδα, ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με στενούς συνεργάτες του, επρόκειτο να συναντηθούν στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη, γεγονός που τους καθιστούσε ευάλωτους σε ένα «αποκεφαλιστικό πλήγμα» — δηλαδή επίθεση που στοχεύει την ηγεσία μιας χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, νέα στοιχεία πληροφοριών υπεδείκνυαν ότι η συνάντηση είχε μεταφερθεί νωρίτερα, για το πρωί του Σαββάτου αντί για το βράδυ της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που είχαν γνώση της συνομιλίας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως τώρα.

Ο Νετανιάχου, αποφασισμένος να προχωρήσει σε μια επιχείρηση που υποστήριζε επί δεκαετίες, φέρεται να υποστήριξε ότι ίσως να μην παρουσιαζόταν ποτέ ξανά καλύτερη ευκαιρία για την εξόντωση του Χαμενεΐ και για εκδίκηση απέναντι σε προηγούμενες ιρανικές απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τις πηγές, σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή που αποδίδεται στο Ιράν το 2024, όταν ο Τραμπ ήταν υποψήφιος.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατηγορήσει έναν Πακιστανό άνδρα ότι επιχείρησε να στρατολογήσει άτομα στις ΗΠΑ στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, το οποίο φέρεται να αποτελούσε αντίποινα για τη δολοφονία του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ.

Τη στιγμή της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τραμπ είχε ήδη εγκρίνει κατ’ αρχήν μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει το πότε ή υπό ποιες συνθήκες θα εμπλέκονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αμερικανικός στρατός είχε ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή επί εβδομάδες, οδηγώντας πολλούς εντός της κυβέρνησης στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο απλώς για ζήτημα χρόνου η λήψη της τελικής απόφασης. Μια πιθανή ημερομηνία είχε απορριφθεί νωρίτερα λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Το Reuters δεν κατόρθωσε να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό τα επιχειρήματα του Νετανιάχου επηρέασαν τον Τραμπ. Ωστόσο, η συνομιλία θεωρείται ότι αποτέλεσε την «τελική του επιχειρηματολογία».

Σύμφωνα με τις πηγές, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες περί περιορισμένου χρονικού παραθύρου για την εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας, λειτούργησε ως καταλύτης για την τελική απόφαση του Τραμπ να διατάξει, στις 27 Φεβρουαρίου, την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να γράψει ιστορία συμβάλλοντας στην εξάλειψη μιας ηγεσίας που θεωρείται εχθρική από τη Δύση και από πολλούς Ιρανούς. Εκτίμησε επίσης ότι ενδεχομένως να ξεσπούσαν λαϊκές εξεγέρσεις που θα ανέτρεπαν το θεοκρατικό καθεστώς που κυβερνά τη χώρα από το 1979.

Οι πρώτοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου. Το ίδιο βράδυ, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Χαμενεΐ ήταν νεκρός.

Σε απάντηση αιτήματος για σχόλιο, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η επιχείρηση στόχευε στην καταστροφή των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν, την εξουδετέρωση του ναυτικού του και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου.

Το γραφείο του Νετανιάχου και η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ δεν απάντησαν.

Ο Νετανιάχου απέρριψε ως «ψευδείς ειδήσεις» τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ σε σύγκρουση, ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική του.

Η έρευνα του Reuters δεν υποδηλώνει ότι ο Νετανιάχου εξανάγκασε τον Τραμπ, αλλά ότι άσκησε ισχυρή επιρροή. Μεταξύ των επιχειρημάτων του ήταν και η πιθανότητα αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, η CIA εκτιμούσε ότι, ακόμη και αν σκοτωνόταν ο Χαμενεΐ, πιθανός διάδοχος θα ήταν ένας πιο σκληροπυρηνικός ηγέτης.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ιρανικά αντίποινα, με χιλιάδες θύματα και σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια και τις ενεργειακές αγορές. Παρά τις εκκλήσεις Τραμπ για εξέγερση, το καθεστώς παραμένει στην εξουσία, με τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, να αναλαμβάνει νέος ανώτατος ηγέτης.