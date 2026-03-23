Washington Post: Τραυματισμένος και απομονωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν απαντά στα μηνύματα που του διαβιβάζονται», ανέφεραν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας στην εφημερίδα The Washington Post.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι Φρουροί της Επανάστασης και ορισμένοι κληρικοί έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους στο Ιράν.

Το Axios ανέφερε το Σάββατο ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η Μοσάντ του Ισραήλ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται για να εντοπίσουν ίχνη του Χαμενεΐ, καθώς παραμένει αόρατος από τότε που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του.