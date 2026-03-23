Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν ευθέως τις ενεργειακές υποδομές του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου

Η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου να χτυπήσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο Ισραήλ και τον Περσικό Κόλπο εάν στοχοποιηθεί ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν.

Συγκεκριμένα, Ιράν θα αντιδράσει σε μια επίθεση στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, στοχεύοντας τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ισραήλ, καθώς και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτούν αμερικανικές βάσεις με ηλεκτρική ενέργεια σε χώρες της περιοχής, αναφέρει ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Η δήλωση φαίνεται να ανακαλεί προηγούμενες απειλές για μονάδες αφαλάτωσης στην περιοχή, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή πόσιμου νερού στις χώρες του Κόλπου.

«Ο ψεύτης... Πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης σκοπεύουν να επιτεθούν στις μονάδες αφαλάτωσης νερού και να προκαλέσουν δυσκολίες στους λαούς των χωρών της περιοχής», αναφέρει η δήλωση που κοινοποιήθηκε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Σάββατο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ιρανικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα στοχοποιηθούν εάν η Τεχεράνη δεν «ανοίξει πλήρως» το Στενό του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εντός 48 ωρών.

«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απειλή στο ίδιο επίπεδο που δημιουργεί όσον αφορά την αποτροπή... Εάν χτυπήσετε την ηλεκτρική ενέργεια, χτυπάμε την ηλεκτρική ενέργεια», αναφέρει η Φρουρά της Επανάστασης.