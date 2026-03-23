«Fake news οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, χειραγωγούν τις αγορές», λέει ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής

«Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι «οι ψευδείς ειδήσεις έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου υποστήριξε ότι το Ιράν απαιτεί «πλήρη και παραδειγματική τιμωρία των επιτιθέμενων», προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «στέκονται σταθερά στο πλευρό του ανώτατου ηγέτη και του λαού μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι η θέση της χώρας σχετικά με το Στενό του Ορμούζ και τους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης δεν έχει μεταβληθεί.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Μπαγκαέι ανέφερε ότι «έχουν ληφθεί μηνύματα από ορισμένες φιλικές χώρες σχετικά με αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν απάντησε προειδοποιώντας για «σοβαρές συνέπειες από οποιαδήποτε επίθεση σε ζωτικής σημασίας υποδομές» της χώρας.

Σημειώνεται ότι, οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε συνομιλίες με ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους, αναφέροντας ότι η ιρανική πλευρά έκανε πρώτη την κίνηση για επαφή.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Πακιστάν παρουσίασε την χώρα ως τον κύριο μεσολαβητή που προσπαθεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χθες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, επικαλούμενη δύο άτομα με γνώση αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ανώτεροι Πακιστανοί αξιωματούχοι έχουν παρασκηνιακές επαφές μεταξύ της Τεχεράνης και των απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο δημοσιογράφος του Axios τόνισε πως Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτος μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες δύο μέρες σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από Τουρκία, Αίγυπτο και Πακιστάν είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ και με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το Axios.