Υπ. Εξωτερικών Ισραήλ κατά Σάντσεθ: Πώς σου φαίνεται που οι Ιρανοί βάζουν στους πυραύλους τη φωτογραφία και τα λόγια σου;

Επίθεση στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξαπολύει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή βίντεο των Ιρανών στο οποίο φαίνεται σε πυραύλους να μπαίνει η φωτογραφία και δηλώσεις του.

«Πέδρο Σάντσεθ, οι μουλάδες του Ιράν σε ευχαριστούν βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύουν κατά αμάχων στο Ισραήλ και στις αραβικές χώρες» αναφέρεται σε ανάρτηση στο Χ του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

«Πώς νιώθεις που γνωρίζεις ότι το πρόσωπο και τα λόγια σου είναι σε αυτούς τους πυραύλους» συνεχίζει η ανάρτηση του ΥΠΕξ του Ισραήλ.

Το Τελ Αβίβ θυμίζει, τέλος στον πρωθυπουργό της Ισπανίας ότι «η Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας - είναι εντός εμβέλειας των πυραύλων (σ.σ. που εκτοξεύει το Ιράν)».

Σημειώνεται ότι στους πυραύλους αναφέρεται η δήλωση Σάντσεθ «ο πόλεμος αυτός δεν είναι μόνο παράνομος αλλά και απάνθρωπος - Ευχαριστούμε κύριε πρωθυπουργέ».