Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διακριτικά τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου ως πιθανό εταίρο — ή ακόμη και ως μελλοντικό ηγέτη —, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος σηματοδοτεί μια στροφή από τη στρατιωτική πίεση προς μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο 64χρονος που έχει απειλήσει επανειλημμένα τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους με αντίποινα, θεωρείται από τουλάχιστον ορισμένους στο Λευκό Οίκο ως ένας εφικτός εταίρος, ο οποίος θα μπορούσε να ηγηθεί του Ιράν και να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση Τραμπ στην επόμενη φάση του πολέμου, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν είναι έτοιμος να δεσμευτεί σε κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ελπίζοντας να υποβάλει σε δοκιμασία αντοχής πολλούς υποψηφίους, καθώς αναζητά κάποιον πρόθυμο να συνάψει συμφωνία, δήλωσαν δύο ανώνυμες πηγές στο Politico.

Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να εντοπίσει έναν διαπραγματευτικό εταίρο σηματοδοτεί την επιθυμία να βρεθεί κάποιος τρόπος εξόδου από το τέλμα στο οποίο έχει γρήγορα περιπέσει το Ιράν, ταράζοντας τις παγκόσμιες αγορές, εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου και αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Και υπονοεί μια απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα, τώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει σημαντικά την ηγεσία της Τεχεράνης – τι, και ποιος, ακολουθεί;

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε: «Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαπραγματευτούν μέσω των μέσων ενημέρωσης».

Από τη μεριά του ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι θα προσεγγίσει «πολύ αξιόπιστες» προσωπικότητες στο Ιράν και δήλωσε ότι θα υπάρξει πενθήμερη αναστολή «κάθε είδους στρατιωτικών επιθέσεων κατά ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών», καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον διεξάγουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες. «Ο Γκαλιμπάφ είναι ο απόλυτος άνθρωπος του εσωτερικού κύκλου: φιλόδοξος και ρεαλιστής, αλλά ουσιαστικά αφοσιωμένος στη διατήρηση της ισλαμιστικής τάξης του Ιράν», δήλωσε ο Αλί Βαέζ, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στο International Crisis Group. «Αυτό τον καθιστά απίθανο υποψήφιο για να προσφέρει στην Ουάσιγκτον οποιεσδήποτε ουσιαστικές παραχωρήσεις. Και ακόμη και αν ήταν διατεθειμένος να δοκιμάσει τα όρια, το στρατιωτικό κατεστημένο του Ιράν και η ευρύτερη ελίτ ασφαλείας θα τον περιορίσουν σχεδόν σίγουρα».