Ισραήλ: Κανονικά λειτουργεί το διυλιστήριο της Χάιφα μετά την επίθεση της Πέμπτης

Το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ ανακοίνωσε πως από την Κυριακή το διυλιστήριο πετρελαίου Bazan στη Χάιφα τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση της Πέμπτης, ενώ όλες οι άλλες δραστηριότητες που διακόπηκαν από την επίθεση αναμένεται να επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το Bazan, οι αρχικές εκτιμήσεις για το άμεσο φυσικό κόστος της επίθεσης είναι αμελητέες, ενώ τα διαφυγόντα κέρδη αναμένεται να είναι «ασήμαντα».

Ωστόσο, η εταιρεία προειδοποιεί ότι ο πλήρης εντοπισμός όλων των πιθανών ζημιών περιλαμβάνει «πολύπλοκες διαδικασίες» που περιλαμβάνουν «πολλά στοιχεία αβεβαιότητας» που απαιτούν εξαιρετική προσοχή και επιχειρησιακή ευελιξία.

Πρόσθεσε επίσης ότι ορισμένες δυσλειτουργίες και ζημιές μπορεί να γίνουν εμφανείς μόνο κατά τη διάρκεια των εργασιών και ότι η επιστροφή στην πλήρη δυναμικότητα θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του περασμένου Ιουνίου εναντίον του Ιράν, το Bazan επλήγη δύο φορές και τρεις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που σχετίζεται με πυραύλους.