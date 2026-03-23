Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς χιλιάδες πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή την Παρασκευή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Η εξέλιξη συμπίπτει με την προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Όπως αναφέρεται, το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli, το αποβατικό USS New Orleans και περίπου 2.200 πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών θα εισέλθουν στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, που καλύπτει τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα απαιτηθούν μερικές ακόμη ημέρες μέχρι η μονάδα να φτάσει στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή για την αποστολή και δεύτερης δύναμης: της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία θα αναπτυχθεί με την ομάδα αμφίβιων πλοίων USS Boxer. Η δύναμη αυτή αναμένεται να αναχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες και να φτάσει στην περιοχή λίγο αργότερα.