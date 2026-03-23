Συνεχίζεται το selloff στα μέταλλα: Πτώση 5% για χρυσό και ασήμι

Οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις και τα υψηλά επιτόκια μειώνουν τη ζήτηση για τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, με τον χρυσό και το ασήμι να υποχωρούν κι άλλο τη Δευτέρα.

Στη spot αγορά ο χρυσός υποχωρεί 3,9% στα 4.314 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν επίσης πτώση 5,86% στα 4.345 δολάρια την ουγγιά. Οι τιμές spot είχαν υποχωρήσει έως και 4.320,19 δολάρια/ουγγιά νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Το ασήμι δέχεται ανάλογη πίεση με την τιμή στη spot αγορά να υποχωρεί 5,9% στα 63,75 δολάρια την ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν πτώση 8.2% στα 63.87 δολάρια.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα χάνει πάνω από 7,8% και διαμορφώνεται στα 1.816 δολάρια ενώ και το παλλάδιο πέφτει 5,43% στα 1.367 δολάρια.

Οι ανησυχίες για τον πληθωριστικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν είναι σημαντικό βάρος για τις τιμές του χρυσού τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ωθώντας το πολύτιμο μέταλλο πολύ κάτω από τα βασικά επίπεδα και περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάκαμψης.

Οι αγορές φοβόντουσαν ότι μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού μέσω των τιμών της ενέργειας, προκαλώντας με τη σειρά της μια πολύ πιο επιθετική προοπτική από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

Αυτό παρατηρήθηκε την περασμένη εβδομάδα, με τόσο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και την Τράπεζα της Αγγλίας να σηματοδοτούν πιθανές αυξήσεις επιτοκίων φέτος.

Η Fed δεν σηματοδότησε καμία αύξηση επιτοκίων, ωστόσο, οι αγορές φάνηκαν να προεξοφλούν σταθερά τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα φέτος.

«Η αγορά διαπραγματεύεται λιγότερο με γεωπολιτικές ροές αντιστάθμισης κινδύνου και περισσότερο με φόβους ότι ένας πιο άκαμπτος πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο επιθετική στάση από την κεντρική τράπεζα», ανέφεραν οι αναλυτές της OCBC σε σημείωμα, προσθέτοντας όμως ότι οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρυσό παρέμειναν σε ισχύ.