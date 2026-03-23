Ισραηλινοί αξιωματούχοι: Δεν μας αιφνιδίασαν οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν - Το πιθανό πλαίσιο συμφωνίας

Το Ισραήλ δεν αιφνιδιάστηκε από την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ περί «καλών και παραγωγικών συνομιλιών» με το Ιράν, καθώς και από την απόφασή του να αναστείλει για πέντε ημέρες την απειλή πλήγματος στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Όπως ανέφερε το ynet, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις της Τεχεράνης ότι έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις, διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι στο παρασκήνιο βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι επαφές αυτές, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, διεξάγονται τόσο απευθείας όσο και μέσω διαμεσολάβησης από το Κατάρ και την Τουρκία, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης.

Ένα πιθανό πλαίσιο που συζητείται περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν σε πρώτη φάση, με αντάλλαγμα τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλήξουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Σε δεύτερο στάδιο, προβλέπεται η επιδίωξη μιας ευρύτερης κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ φέρεται να είχε υποστηρίξει την επιλογή ενός ευρείας κλίμακας πλήγματος στις ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρά τον κίνδυνο αντιποίνων. Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένεται να ευθυγραμμιστεί με τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον, καθώς ο Τραμπ φαίνεται να επιλέγει προς το παρόν τη διπλωματική οδό.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μέσω πολλαπλών διαύλων, με τη συμμετοχή του Αμερικανού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι μεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ, με τη στήριξη της Τουρκίας.

Ο αναλυτής Ντάνι Σιτρινόβιτς εκτιμά ότι η στάση των ΗΠΑ αντικατοπτρίζει ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση, σημειώνοντας ότι ένα πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν θα προκαλούσε ισχυρά αντίποινα. Όπως υποστηρίζει, η Τεχεράνη ενδέχεται να θεωρεί την εξέλιξη αυτή ως διπλωματική επιτυχία, καθώς δεν έχει προβεί σε ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης, οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμένων διεθνών ενεργειών για τη σταθεροποίηση της περιοχής και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας.