Channel 12: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για συμφωνία - Ποιες είναι οι πιθανές παραχωρήσεις

Ένα σύνολο επίσημων και αμετακίνητων όρων για τον τερματισμό του πολέμου έχει διατυπώσει το Ιράν, στο πλαίσιο των έμμεσων συνομιλιών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ιρανοί αξιωματούχοι ζητούν ισχυρές εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες δεν θα επαναληφθούν, καθώς και μια νέα ρύθμιση για το Στενό του Ορμούζ που ουσιαστικά θα τα θέτει υπό ιρανικό έλεγχο.

Το Channel 12 ανέφερε ακόμη ότι το Ιράν ζητά επίσης το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι πιθανές παραχωρήσεις του Ιράν

Παρόλα αυτά, ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ του Channel 12 υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη ενδέχεται, επίσης, να δείχνει παρασκηνιακά κάποια περιορισμένη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις, και παρουσιάζει αυτές που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι οι αρχικές διαπραγματευτικές θέσεις του Ιράν, όπως τις αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να αναφέρει πηγές.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Ιράν ενδέχεται να είναι διατεθειμένο να παγώσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του για πέντε χρόνια, να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να ξεκινήσει συζητήσεις για τα αποθέματα ουρανίου που έχει εμπλουτίσει σε ποσοστό 60%.

Το Channel 12 προσθέτει ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στις εναπομείνασες φυγοκεντρητές, καθώς και να σταματήσει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ένοπλων οργανώσεων-συμμάχων, όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και ιρακινές πολιτοφυλακές.