Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε για μια ακόμα φορά την αισιοδοξία του για συμφωνία με το Ιράν ώστε να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά στην επανέναρξη των συζητήσεων, που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα επαναληφθούν.

Παράλληλα, έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στη Χεζμπολάχ για να «συμπεριφερθεί σωστά» στην 10ήμερα κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που τέθηκε σε ισχύ από τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τραμπ: Ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει σύντομα

Σε ισχύ η 10ήμερα εκεχειρία Ισραήλ και Λιβάνου

Προειδοποιήσεις του Τραμπ στη Χεζμπολάχ



07:30 Πτώση για το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, με την προσοχή για την πορεία του «μαύρου χρυσού» να παραμένει εστιασμένη στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν άνω των 90 δολαρίων, οι αναλυτές εξετάζουν το κατά πόσο μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες για την ενεργειακή προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις πιέσεις που δέχεται το πετρέλαιο την Παρασκευή συνεπικουρεί και η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, ως σημάδι εκτόνωσης της κρίσης.

07:20 Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν «μικρή παράκαμψη»

O Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Πέμπτη την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν «μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν» να κάνουν οι ΗΠΑ, αποπειρώμενος να αντιπαρέλθει το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής, κατά δημοσκοπήσεις.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λας Βέγκας, όπου πήγε να διαλαλήσει το μέτρο που προώθησε για την κατάργηση του φόρου στα φιλοδωρήματα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων του για την οικονομία από την έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

07:00 Τραμπ: Ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει σύντομα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως μια νέα συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο ενώ δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Λίγες ώρες αργότερα, σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο πόλεμος «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα».

06:59 Σε ισχύ η 10ήμερα εκεχειρία Ισραήλ και Λιβάνου

Λίγες ώρες μετά την έναρξη μιας 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, αναφέροντας περιστασιακούς βομβαρδισμούς στο νότο.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τις θέσεις τους στο νότιο Λίβανο, ενώ ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις.

06:58 Προειδοποιήσεις του Τραμπ στη Χεζμπολάχ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ελπίζει «η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά» κατά τη διάρκεια της συμφωνηθείσας 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας (στις 00:00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ ζήτησε επίσης «να σταματήσουν οι σκοτωμοί», επιμένοντας ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ «πρέπει επιτέλους να βρουν ΕΙΡΗΝΗ».