Ιρανός αξιωματούχος: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τις ΗΠΑ - Πιθανή προκαταρκτική συμφωνία

Σημαντικές διαφορές μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να υφίστανται προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, επισημαίνοντας ότι το να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ «εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, υποστήριξε ότι «δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία επί των λεπτομερειών για τα πυρηνικά θέματα» και απαιτούνται σοβαρές διαπραγματεύσεις για να γεφυρωθούν οι διαφορές των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη ήλπιζε ότι μια προκαταρκτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων ημερών με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός «ώστε να δημιουργηθεί χώρος για περισσότερες συνομιλίες για την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και την εξασφάλιση πολεμικών αποζημιώσεων».

«Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα παράσχει εγγυήσεις στη διεθνή κοινότητα για την ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματός του», συνέχισε. «Οποιοδήποτε άλλο αφήγημα σχετικά με τις εν εξελίξει συνομιλίες αποτελεί διαστρέβλωση της κατάστασης», υπογράμμισε.