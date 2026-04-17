Τραμπ: Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην ξανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ - Θα τα κλείσουμε αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, απειλεί η Τεχεράνη

Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην προχωρήσει ποτέ ξανά σε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως εργαλείο πίεσης σε βάρος της διεθνούς κοινότητας.

Είναι μία υπέροχη και λαμπρή μέρα για τον κόσμο, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Fars πως εάν ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας και θα κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

«Παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, μέχρι την τελική συμφωνία»

Aν και τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ανοιχτά, ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενός ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου που είχε ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, και επαναλειτουργεί πλέον στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά πλήρως ανοιχτά έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για τον Λίβανο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετίζει την απόφαση αυτή της Τεχεράνης.

Με την ανάρτηση του Αραγτσί οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αμέσως περίπου 10% πτώση -επιπλέον της πτώσης 5% κατά τη διάρκεια της ημέρας- ενώ ήδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδο.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά για όλα τα εμπορικά πλοία για το υπόλοιπο της 10ήμερης εκεχειρίας Ισραήλ και Λιβάνου

Είπε ότι η διέλευση των πλοίων θα πρέπει να γίνεται κατά μήκος της διαδρομής που είχε ανακοινώσει ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Λίγα λεπτά αργότερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε επικαλούμενη υψηλόβαθμο στρατιωτικό αξιωματούχο από τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι τα εμπορικά πλοία μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ σε καθορισμένη διαδρομή με άδεια του Πολεμικού Ναυτικού τους

Πολεμικά πλοία δεν θα επιτρέπεται να περάσουν από τα στενά, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ιράν: Τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να διαθέτουν άδεια των Φρουρών της Επανάστασης

Όλα τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά σε συντονισμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι η αποδέσμεση ιρανικών κεφαλαίων περιλαμβάνεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά, αφού συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι πιστεύει πως «σύντομα» θα υπάρξει συμφωνία για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι οι διελεύσεις των πλοίων θα περιορίζονται σε θαλάσσιες λωρίδες που κρίνονται ασφαλείς από το Ιράν. Για τα πολεμικά πλοία εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση διέλευσης.

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι «λωρίδες» περιλαμβάνουν ή αποκλείουν τις καθιερωμένες λωρίδες του Συστήματος Διαχωρισμού Κυκλοφορίας (TSS) για την είσοδο και την έξοδο στον Κόλπο, τις οποίες χρησιμοποιεί η διεθνής ναυτιλία από τη δεκαετία του 1970.

«Ακόμη και στα αμερικανικά πλοία, εξαιρουμένων των πολεμικών, θα επιτρέπεται η διέλευση», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Κατά την πηγή αυτή, ορισμένες διαδρομές μέσω του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτές, αλλά θα πρέπει να χαρακτηριστούν ασφαλείς από το Ιράν. «Η ναυσιπλοΐα θα διεξάγεται σε συντονισμό με το Ιράν και με την έγκριση των Φρουρών της Επανάστασης και του Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας, για την ασφάλεια» των πλοίων, τόνισε.

Ενώσεις του ναυτιλιακού κλάδου ανέφεραν ότι εξετάζουν την κατάσταση. «Επί του παρόντος επαληθεύουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για όλα τα εμπορικά πλοία και την ασφαλή διέλευση», είπε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ.



