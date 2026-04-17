Νετανιάχου: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τη Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστοποίησε ότι η χώρα του έχει αποδεχθεί προσωρινή εκεχειρία στον Λίβανο, έπειτα από αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό να διαμορφωθεί το πλαίσιο για μια συνδυασμένη διπλωματική και στρατιωτική διευθέτηση με τη λιβανέζικη κυβέρνηση.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «τεράστια επιτεύγματα» στο βόρειο μέτωπο, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει εξουδετερώσει τόσο την άμεση απειλή διείσδυσης ένοπλων ομάδων όσο και τη «μακρινή απειλή» που προέρχεται από το πυραυλικό οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ισραηλινός στρατός έχει δημιουργήσει μια «βαθιά ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο, ενώ ανέφερε ότι έχει καταστραφεί περίπου το 90% των πυραύλων και ρουκετών της οργάνωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Χεζμπολάχ «δεν είναι πια η ίδια» μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Υπάρχουν στόχοι που απομένουν, ιδίως σε ό,τι αφορά τους πυραύλους και τα drones», τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο στρατηγικός στόχος παραμένει η πλήρης αποδόμηση της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας ότι αυτό απαιτεί «χρόνο, υπομονή και σωστό διπλωματικό χειρισμό».

Τέλος, αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά μετά από 43 χρόνια Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως ένα πρώτο βήμα σε μια «μακρά πορεία προς την ειρήνη».

«Το ένα μας χέρι κρατά όπλο και το άλλο είναι απλωμένο για ειρήνη», κατέληξε.