Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης τριών σελίδων μνημονίου κατανόησης που θέτει το πλαίσιο για μια διαρκή συμφωνία ειρήνης, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Τρεις ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στους New York Times ότι το μνημόνιο προβλέπει περίοδο 60 ημερών για τη συνέχιση των συνομιλιών και την επίτευξη συμφωνίας.

Οι ίδιες πηγές εμφανίστηκαν αισιόδοξες ότι Τεχεράνη και Ουάσινγκτον θα υπογράψουν το έγγραφο κατά τη συνάντησή τους στο Πακιστάν, στο πλαίσιο ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών που αναμένεται να προγραμματιστεί εντός των επόμενων ημερών.