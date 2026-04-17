IEA για Μέση Ανατολή: Θα χρειαστούν δύο χρόνια για να επανέλθει η ενεργειακή παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα

Θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να ανακτηθεί η ενεργειακή παραγωγή που χάθηκε στη Μέση Ανατολή λόγω της σύγκρουσης στην περιοχή, σύμφωνα με δηλώσεις του Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Neue Zuercher Zeitung.

«Αυτό θα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στο Ιράκ, για παράδειγμα, θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι συνολικά θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να επανέλθουν τα επίπεδα στα προπολεμικά επίπεδα» σημείωσε ο Μπιρόλ.

Είπε ακόμα ότι οι αγορές υποτίμησαν τις συνέπειες από ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το Reuters αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου που ήταν ήδη καθ' οδόν προς τους προορισμούς τους πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν έχουν πλέον φτάσει, μετριάζοντας τον αντίκτυπο της έλλειψης, είπε.

«Ωστόσο, δεν φορτώθηκαν νέα δεξαμενόπλοια τον Μάρτιο. Δεν υπήρξαν νέες παραδόσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου ή καυσίμων στις ασιατικές αγορές. Αυτό το κενό γίνεται πλέον εμφανές. Εάν το Ορμούζ δεν ανοίξει ξανά, πρέπει να προετοιμαστούμε για σημαντικά υψηλότερες τιμές ενέργειας.»

Ερωτηθείς εάν ο IEA θα μπορούσε να προβεί σε άλλη μια αποδέσμευση εφεδρικών αποθεμάτων πετρελαίου μετά την κίνηση του Μαρτίου, ο Μπιρόλ είπε ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να δράσει άμεσα και αποφασιστικά.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά σίγουρα το εξετάζουμε», είπε ο Μπιρόλ.