Άνοδος για το χρυσό - Εν αναμονή των επιτοκίων της Fed

Θετικά πρόσημα σημειώνει για την Παρασκευή η τιμή του χρυσού καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν το «βάρος» των τελευταίων εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή προς τη ζήτηση των πολύτιμων μετάλλων.

Μετά από τις 08:00 (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Ιουνίου- κέρδιζαν 0,34% στα 4.824 δολάρια ανά ουγγιά, οδεύοντας προς εβδομαδιαία κέρδη 0,7%.

Η τιμή του χρυσού στην spot αγορά ενισχυόταν 0,27% στα 4.803 δολάρια.

Τα futures του ασημιού -παράδοσης Μαΐου- ανέβαιναν 0,49% στα 79 δολάρια ανά ουγγιά, οδεύοντας προς εβδομαδιαία άνοδο 3,6%.

Η spot τιμή του ασημιού ισχυροποιούταν 0,7% στα 79,01 δολάρια.

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών παραμένει η γεωπολιτική αστάθεια που παράγει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως είναι πιθανό να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Ιράν για τη λήξη του πολέμου, στέλνοντας ωστόσο και προειδοποιητικά μηνύματα για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Η ενεργειακή κρίση που προκαλείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες προκειμένου να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, που κάνουν ήδη αισθητή την παρουσία τους στις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου.

Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά οι τιμές του χρυσού γίνονται λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές εν μέσω της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Το μέταλλο έχει υποχωρήσει κοντά στο 8% από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου.

Παρά τις απώλειες, η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της έντασης, με την προσοχή να βρίσκεται στο εάν η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα κινηθεί επί των επιτοκίων της μέχρι το τέλος του 2026.

Οι αναλυτές δίνουν 68% πιθανότητες για διατήρηση των επιτοκίων της Fed στα τρέχοντα επίπεδα (στο εύρος του 3,50%-3,75%), σύμφωνα με το FedWatch του CME Group. Την Πέμπτη οι εν λόγω πιθανότητες ήταν στο 66,7%.

Από την πλευρά της, η Deutshce Bank εκτιμά πως η Fed δεν θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της εντός του 2026, ενώ μέχρι χθες ανέμενε μια μείωση τον Σεπτέμβριο.