Πτώση για το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, με την προσοχή για την πορεία του «μαύρου χρυσού» να παραμένει εστιασμένη στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μετά από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιουνίου- υποχωρούσαν 1,2% στα 98, δολάρια ανά βαρέλι, κινούμενα προς εβδομαδιαία κέρδη 1,7%.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI -παράδοσης Μαΐου- έπεφταν 1,2% στα 93,5 δολάρια ανά βαρέλι, οδεύοντας προς εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 3%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τα ξημερώματα της Πέμπτης την αισιοδοξία του για το ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τελειώσει πολύ σύντομα, λέγοντας παράλληλα πως ο νέος γύρος συζητήσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη πως εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις οι στρατιωτικές επιθέσεις θα επανεκκινήσουν, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη λήγει η εκεχειρία δύο εβδομάδων που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν άνω των 90 δολαρίων, οι αναλυτές εξετάζουν το κατά πόσο μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες για την ενεργειακή προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις πιέσεις που δέχεται το πετρέλαιο την Παρασκευή συνεπικουρεί και η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, ως σημάδι εκτόνωσης της κρίσης.