Πετρέλαιο: Βουτιά πάνω από 11%

Βουτιά πάνω από 11% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν για όσο διαρκέσει η εκεχειρία και στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχωρεί κατά 10,54% στα 10,48 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου

με παράδοση τον Μάιο υποχωρούν κατά 11,14% στα 84,14 δολάρια ανά βαρέλι.

με παράδοση τον Ιουνίου υποχωρούν κατά 10,81% στα 81,28 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενισχύοντας τις ελπίδες για άμβλυνση των διαταραχών στον εφοδιασμό.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι «ο πόλεμος στο Ιράν προχωρά με γοργούς ρυθμούς», επαναλαμβάνοντας τις αισιόδοξες προβλέψεις του για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι μια 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν θα προσκληθούν στον Λευκό Οίκο για αυτό που χαρακτήρισε ως τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών από το 1983.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν εν μέσω προσδοκιών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός για ακόμη δύο εβδομάδες και να επαναλάβουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με την ING.

«Ωστόσο, η φυσική αγορά γίνεται όλο και πιο σφιχτή κάθε μέρα που περνά χωρίς να αποκαθίσταται η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σχετικό σημείωμα.

Ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη την αναδρομολόγηση αγωγών και τις περιορισμένες κινήσεις δεξαμενόπλοιων, η ING εκτιμά ότι περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί - αριθμός που θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω υπό συνθήκες αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

«Ο βασικός ανοδικός κίνδυνος για την αγορά είναι η κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό δεν αποτελεί μη ρεαλιστικό σενάριο, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικά αποκλίνουσες», καταλήγουν οι αναλυτές.