Τραμπ: Συμφωνία με Ιράν για επ’ αόριστον αναστολή του πυρηνικού προγράμματός του

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να αναστείλει επ’ αόριστον το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα κεφάλαιά του που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, παρά το γεγονός ότι ο θαλάσσιος διάδρομος έχει ανοίξει από ιρανικής πλευράς.

Όπως ανέφερε, η Ουάσιγκτον συνεργάζεται με το Ιράν για την απομάκρυνση ναρκών από τον κρίσιμο θαλάσσιο άξονα, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει καμία χρηματική συναλλαγή στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, το οποίο, όπως είπε, θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη διαδικασία να εξελίσσεται ωστόσο «με χαλαρούς ρυθμούς».

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε και πάλι «πυρηνική σκόνη» το εμπλουτισμένο ουράνιο και πρόσθεσε ότι θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Τέλος, ο Τραμπ προανήγγειλε επίσης νέες συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψής του στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση