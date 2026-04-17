CBS: Πιθανή επανέναρξη συνομιλιών με το Ιράν από τη Δευτέρα στο Πακιστάν

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα διπλωματική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων στο Πακιστάν εντός των επόμενων ημερών, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών με το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων, η πρωτοβουλία παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο, ωστόσο αποσκοπεί στην αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων με Ιρανούς εκπροσώπους, με στόχο την επίτευξη μιας πιο μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Δεν είχε οριστικοποιηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έως το πρωί της Παρασκευής, ωστόσο οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επαναληφθούν ακόμη και από τη Δευτέρα, γεγονός που καταδεικνύει τη ρευστότητα και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία.