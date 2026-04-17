ΗΠΑ: Επέβαλαν κυρώσεις σε αρχηγούς παραστρατιωτικών ιρακινών ένοπλων ομάδων

Το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε διοικητές ιρακινών ένοπλων ομάδων που συνδέονται με το Ιράν, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που φέρονται να έχουν σχέση με την Κατσαέμπ Χεζμπολάχ, εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές κατά αμερικανικών συμφερόντων από ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

«Δεν θα επιτρέψουμε στις τρομοκρατικές πολιτοφυλακές του Ιράκ, που υποστηρίζονται από το Ιράν, να απειλήσουν αμερικανικές ζωές ή συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

We will not allow Iraq’s terrorist militias, backed by Iran, to threaten American lives or interests. Those who enable these militias’ violence will be held accountable. https://t.co/1f15oeD45X — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 17, 2026

Στην ανακοίνωσή του το υπουργέιο Οικονομικών αναφέρει: «Σήμερα, στο πλαίσιο του Οικονομικού Μηχανισμού, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών χαρακτήρισε επτά διοικητές ιρακινών πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν, για τον σχεδιασμό, την καθοδήγηση και την εκτέλεση επιθέσεων εναντίον αμερικανικού προσωπικού, εγκαταστάσεων και συμφερόντων στο Ιράκ.

Οι εν λόγω πολιτοφυλακές επιτίθενται σε αμερικανικό προσωπικό και αθώους πολίτες σε ολόκληρο το Ιράκ, απομυζώντας τον πλούτο της χώρας για να χρηματοδοτούν τις τρομοκρατικές τους δραστηριότητες και υπονομεύοντας την κυριαρχία και τις δημοκρατικές διαδικασίες του Ιράκ».





