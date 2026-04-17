Τραμπ: Παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, μέχρι την τελική συμφωνία



Aν και τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ανοιχτά, ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενός ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου που είχε ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, και επαναλειτουργεί πλέον στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία με τον Λίβανο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά πλήρως ανοιχτά έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για τον Λίβανο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετίζει την απόφαση αυτή της Τεχεράνης.

Με την ανάρτηση του Αραγτσί οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αμέσως περίπου 10% πτώση -επιπλέον της πτώσης 5% κατά τη διάρκεια της ημέρας- ενώ ήδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδο.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά για όλα τα εμπορικά πλοία για το υπόλοιπο της 10ήμερης εκεχειρίας Ισραήλ και Λιβάνου

Είπε ότι η διέλευση των πλοίων θα πρέπει να γίνεται κατά μήκος της διαδρομής που είχε ανακοινώσει ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.