Ιράν: Περίπου 20 πλοία κινούνται προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ

Μια ομάδα περίπου 20 πλοίων, στα οποία περιλαμβάνονται δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου θεάθηκε απόψε να κινείται στον Κόλπο, με κατεύθυνση την έξοδο από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού πλοίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα Στενά ανοίγουν, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις προσπάθειες για να παραμείνει ανοιχτό το Ορμούζ και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στον Λίβανο.