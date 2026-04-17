Το «ευχαριστώ» του Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Με ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν που ανακοίνωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπας Αραγτσί.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το Στενό είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για πλήρη διέλευση. Ευχαριστούμε» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το διάστημα που θα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει: «Δεδομένης της κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο της περιόδου κατάπαυσης του πυρός, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».