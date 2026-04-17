Κάλας: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμένει ανοιχτή

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι θαλάσσιες οδοί όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμένουν ανοιχτές και ελεύθερες στη διέλευση. Αυτό κατέστησαν σαφές οι ηγέτες στην έκκλησή τους για την άμεση επαναλειτουργία του Στενού», δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Οι δηλώσεις έγιναν μέσω ανάρτησής της στο Χ, μετά τη συμμετοχή της σε τηλεδιάσκεψη που συμπροεδρεύουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό αποστολής για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Οποιοδήποτε σχέδιο επιβολής τελών διέλευσης θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς. Το Ιράν οφείλει να εγκαταλείψει κάθε τέτοια πρόθεση. Η Ευρώπη θα συμβάλει στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου, μόλις τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός», ανέφερε, προσθέτοντας:

«Η ναυτική αποστολή της ΕΕ “Ασπίδες” ήδη επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα και μπορεί να ενισχυθεί άμεσα ώστε να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ταχύτερος τρόπος παροχής υποστήριξης»