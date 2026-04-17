Μερτς: «Προϋπόθεση γερμανικής συμμετοχής στα Στενά του Ορμούζ ο τερματισμός των εχθροπραξιών»

Ανοιχτό άφησε το Φρίντριχ Μερτς το ενδεχόμενο η Γερμανία να συμμετάσχει σε μια αποστολή για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, αλλά υπό συγκεκριμένες πρποϋποθέσεις.

Ο Γερμανός καγκελάριος μετέβη στο Παρίσι για τη διάσκεψη με θέμα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και θα υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για τη γερμανική συμμετοχή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να παράσχουν ναρκαλιευτικά σκάφη, ένα συνοδευτικό σκάφος και αναγνωριστικά αεροσκάφη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα γερμανικών μέσων.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε αποκλείσει συμμετοχή της Γερμανίας στις πολεμικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, δεσμευόμενος ότι η Γερμανία θα συμβάλει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας «όταν σιγήσουν τα όπλα», χωρίς περαιτέρω διευκρίνηση. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάγιερ διευκρίνισε σήμερα ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή της Γερμανίας σε σχετική επιχείρηση είναι «να έχουν τερματιστεί οι πολεμικές επιχειρήσεις». Επίσης απαιτείται να υπάρχει κάλυψη με διεθνή αποστολή, όπως εντολή του ΟΗΕ, καθώς και σχετική απόφαση της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής για τη συμμετοχή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σε αυτήν.

Εκ μέρους του συγκυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) ο εκπρόσωπός του Άντις Αχμέτοβιτς, εξήγησε ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα θα ενέκρινε την ανάπτυξη Γερμανών στρατιωτών στα Στενό του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μια «σταθερή και αξιόπιστη κατάπαυση του πυρός» στην περιοχή, ένα «διεθνές πλαίσιο» για την αποστολή, καθώς και μια κοινοβουλευτική εντολή για την αντίστοιχη ανάπτυξη της Bundeswehr.